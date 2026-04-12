12 апреля 2026 01:15 Затылочная, височная и лицевая. Врач назвал причины головной боли разной локализации Доктор Власов: локализация головной боли может указывать на причину 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

Каждый второй человек в мире регулярно страдает от головной боли. Локализация может указывать на возможную причину недуга. К кому обращаться и как лечить мигрень, узнал 360.ru.

Виды головной боли Обширное исследование ученых из Норвегии, Швеции и Великобритании показало, что 52% людей хотя бы раз в год испытывают головную боль. Еще 15,8% мучаются ей ежедневно. Болит не сам мозг, у него нет болевых рецепторов, сообщил 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президента России Ян Власов. Болит мозговая оболочка.

Самостоятельно боль заболеванием не является, поэтому только специалист может назвать причину боли. Хотя отдельно кодифицируется хроническая боль. Она идет как самостоятельный диагноз, это исключение из правил. Ян Власов Доктор медицинских наук

По шкале боли головная считается самой сильной. Власов сообщил, что она может быть локальной и общей, например, распирающей при повышении внутричерепного давления из-за опухоли. «Альгологи указывают несколько десятков разновидностей головных болей. <…> Соответственно, и вариантов лечения от, грубо говоря, шиацу до специальных лекарственных препаратов до опиоидов. <…> Боль терпеть не надо, ее надо купировать», — сказал он.

Власов посоветовал при любом болевом синдроме обращаться к врачу, особенно срочно, если он связан с воспалением. Однако по информации доктора, так поступают далеко не все — 44% мужчин и 16% женщин при первом приступе справляются самостоятельно. Третья часть консультируется в аптеке. Как локализация головной боли связана с причиной «Локализация в ряде случаев показывает диагноз. Особенно если это вегетативные ганглии», — сказал доктор. Лицевая боль Связана с ганглионитом, при котором происходит воспалительное поражение симпатического нервного узла. В случае воспаления ресничного ганглия заболит область глазницы и лба, при ганглионите крыла небного ганглия — носовой треугольник. Боль в лице также может вызвать синдром Фрея. Это редкое заболевание, которое проявляется в виде невропатии ушно-височного нерва.

Невралгия тройничного нерва тоже считается одной из причин лицевой боли. В зависимости от того, какая веточка поражена, заболит лоб, нос либо нижняя челюсть. Тройничные боли являются вариантом зубной или проявиться воспалением после вирусов гриппа и герпеса. Боль в области лба Может указывать на воспаление пазух, синусит. Он лечится у оториноларинголога. С болью в надбровной области Власов посоветовал обратиться к челюстно-лицевому хирургу. Височная боль Возникает из-за нестабильного артериального давления, распространена у гипотоников. По словам доктора, это сосудистые боли, и раньше ставили диагноз «сосудистая дистония». «Обычно височные боли, особенно для молодых женщин, связаны со склонностью к низкому артериальному давлению, склонностью к боли в шее, верхней части спины, эмоциональностью, раздражительностью», сказал он.

Кроме того, височные боли могут проявиться при некоторых видах мигрени. Затылочная боль Чаще всего возникает при нарушении трофики затылочных нервов. Причиной затылочной боли может быть мигрень либо шейный остеохондроз, если локализация шлемообразная. «Для таких людей лучше всего начинать рабочий день с зарядки на плечевую область. Не размять шею, а так, чтобы физически работало — плавание, маховые движения. Если боль от поражения нервов, связанных с остеохондрозом, ее легко купировать, если утром делать 20-минутную зарядку», — посоветовал доктор. Боль только с одной стороны головы Синдром, при котором болит половина головы, называется гемикранией. Собеседник 360.ru назвал ее разновидностью мигрени.

Как и любая другая мигрень, она лечится специальными препаратами. Простые безрецептурные обезболивающие не помогут. Боль по всей голове «Если нет локальной кожной причины, то могут быть невротические боли», — сказал Власов. Он объяснил, что когда человек находится в состоянии стресса и повышается давление, у него может снижается болевой порог. Лечение головной боли «Характер головной боли очень разный и лечится по-разному и даже лечится разными специалистами. Где-то это невролог, где-то стоматолог, где-то челюстно-лицевой хирург», — сказал Власов.

Если боль вызвана воспалительным процессом, нужно устранить причину. Однако при поражении тройничкового нерва противовоспалительные препараты не помогут. В этом случае, по словам специалиста, назначат лекарства от эпилепсии. Мигрень наследственно обусловлена. Ее не вылечить без специальных препаратов, воздействующих на обмен серотонина. При повышенном артериальном давлении головная боль не такая сильная, как разрывающая при внутричерепном. Она появляется из-за того, что объем протекаемой через головной мозг крови и размер сосудов увеличиваются.

«Есть боли, в том числе головные, которые формально не имеют субстрата. Они являются определенного рода проявлением психического состояния человека. Невротические головные боли, связанные с эмоциональным состоянием, купируются при приеме седативных препаратов», — сказал Власов. Обусловленная метеозависимостью головная боль связана больше с тем, каким образом сосудистое русло реагирует на барометрическое давление. Собеседник 360.ru сообщил, что чаще всего она проходит со временем.