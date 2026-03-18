Врачи назвали неочевидные симптомы опухоли мозга при головной боли

Обычную головную боль от развития опасного процесса научили отличать специалисты благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Главным отличием головных болей, возникающих из-за опухоли, эксперты назвали то, что они не проходят после приема обезболивающих. Часто такие боли усиливаются по утрам, при напряжении и наклонах.

Головокружение, тошнота и рвота без причины тоже могут указывать на повышение внутричерепного давления из-за опухоли. Поскольку новообразования способны влиять на двигательные функции, головная боль может сопровождаться слабостью или онемением на одной стороне тела.

Эксперты добавили, что могут возникать трудности с равновесием, координацией, речью или зрением. В организации призвали поскорее обратиться к врачу, если темнеет в глазах, предметы двоятся или пропадает часть поля зрения.

