Life.ru: гипотоникам в жару рекомендуется часто пить воду с добавлением соли

Жаркая погода может стать настоящим испытанием для организма, особенно для людей с проблемами артериального давления. Чтобы минимизировать риски для здоровья в зной, важно соблюдать определенные меры предосторожности, написал Life.ru .

В жаркую погоду организм направляет дополнительную энергию на собственное охлаждение. Сосуды расширяются, чтобы усилить теплоотдачу через кожу, что может привести к понижению давления из-за снижения общего сопротивления току крови.

Однако в некоторых случаях, например, при дефиците воды в организме или стрессах, давление может и повышаться. Высокая температура воздуха заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную циркуляцию крови и терморегуляцию. Если добавить физическую нагрузку или недостаток жидкости, риск скачков давления значительно возрастает.

Для людей с высоким давлением в летнюю жару значительно возрастает риск как резких подъемов, так и падений давления. Поэтому крайне важно регулярно измерять показатели и при необходимости корректировать лечение совместно с врачом.

У лиц с пониженным давлением жаркая погода может вызвать слабость и обмороки. Поэтому гипотоникам рекомендуется часто пить воду с добавлением небольшого количества соли, она удерживает воду в организме и поддерживает нормальное давление. Также полезны будут прогулки в тени и регулярный отдых.