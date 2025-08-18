Физиотерапевт Мурашкина посоветовала упражнение «кошка-верблюд» для облегчения боли при остеохондрозе

Остеохондроз вызывает боль не только в спине, но и в шее, плечах и пояснице. Врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина в интервью Life.ru поделилась упражнениями, которые помогают снять дискомфорт и восстановить подвижность позвоночника.

«Боль в спине при остеохондрозе — это не просто „хруст в позвонках“, а следствие напряжения мышц, сдавления нервов и нарушения подвижности позвоночника», — рассказала эксперт. Она подчеркнула, что важно не просто обезболить, а устранить причину боли: спазм, блокировку движения и перегрузку.

Среди упражнений Мурашкина выделила «кошку-верблюда» для расслабления поясницы, «позу эмбриона» для снятия напряжения и «подбородок к груди» для разгрузки шейного отдела.

Основные правила самопомощи: двигаться медленно, принимать удобное положение, использовать холодный компресс при острой боли, дышать глубоко животом. Если боль не проходит более 2–3 дней, появляются онемение, слабость или стреляющая боль, необходима консультация врача.