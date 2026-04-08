Невролог Камбарова посоветовала отказаться от кофеина и фастфуда при мигренях

Мигрень весной может возникнуть из-за перемен температуры, давления и увеличения продолжительности светового дня, а также из-за начала аллергии на пыльцу. Эти факторы влияют на центральную нервную систему и могут провоцировать головную боль. Подробнее рассказала невролог Асарат Камбарова в беседе с Ura.ru .

Для снижения частоты и силы приступов врач посоветовала соблюдать режим питания, исключая продукты, которые могут оказывать раздражающее действие, такие как кофеин, алкоголь, фастфуд и продукты с глутаматом натрия. Также важно поддерживать режим сна и выполнять регулярные аэробные упражнения умеренной интенсивности, например ходить или плавать по 30 минут три-четыре раза в неделю.

Некоторые исследования указывают на потенциальную пользу акупунктуры в качестве дополнительного метода лечения, хотя убедительных научных данных, подтверждающих эффективность широко распространенных добавок, содержащих рибофлавин, магний и мелатонин, на сегодняшний день нет.