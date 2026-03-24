Врач Еделев предупредил о рисках для гипертоников и гипотоников при весенних изменениях погоды

Весной изменения погоды могут серьезно влиять на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал Общественной Службе Новостей , что частые колебания атмосферного давления, известные как «барическая пила», влияют на артериальное давление людей.

При понижении атмосферного давления у гипотоников оно падает еще сильнее, вызывая слабость и головокружение. Гипертоники же чувствуют ухудшение состояния при повышении давления. Врач объяснил, что это связано с реакцией организма на изменения содержания кислорода в крови.

Также повлиять на давление могут перепады температуры. На холоде кровеносные сосуды сужаются, а в тепле расширяются. Это создает повышенную нагрузку на сосуды, особенно у людей с ослабленным организмом.

Еделев отметил, что весной активизируются солнечные вспышки, которые могут влиять на текучесть крови и работу блуждающего нерва. Это может приводить к хаотичным скачкам давления без видимых причин.

Кроме того, врач указал на угрозу гиповитаминоза и дефицита минералов, что также может нарушать стабильное давление. В группу риска входят гипертоники, гипотоники, люди с атеросклерозом, подростки, пожилые, люди с ожирением и метеочувствительностью, а также беременные.

Для адаптации к весенним перепадам погоды специалист рекомендовал измерять давление дважды в день, принимать назначенные лекарства, пить достаточно воды, ограничить потребление соли и жирной пищи, добавить в рацион продукты, богатые калием и магнием. Также важны режим сна и легкая физическая активность. При появлении сильной головной боли, тошноты или одышки необходимо обратиться за медицинской помощью.