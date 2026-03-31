Врач Данилкина предупредила о риске инсульта и инфаркта из-за стресса

По словам эксперта, в моменты эмоционального напряжения в кровь выбрасываются гормоны кортизол и адреналин, что приводит к сужению сосудов. Это может вызвать инсульт, инфаркт, аритмию, гипертонический криз, повышение артериального давления и учащение сердцебиения.

Если стресс становится хроническим, он истощает нервную и эндокринную системы. В результате человек становится более уязвимым к различным заболеваниям: нарушается сон, появляются головные боли, высыпания на коже, боли в желудке, панические атаки и обострение уже существующих заболеваний.