Врач Кондрахин назвал сильную головную боль возможным предвестником инсульта

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что внезапная и сильная головная боль может указывать на приближение инсульта или другого острого нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщил aif.ru .

По словам специалиста, заболевания сосудов головного мозга опасны своим скрытым течением. Они могут развиваться медленно и не всегда проявляют себя заранее, в отличие от многих сердечных патологий.

Поэтому любые необычные или особенно сильные головные боли нельзя игнорировать. Особенно если недомогания становятся регулярными, усиливаются или отличаются от привычных ощущений, добавила «Свободная пресса».