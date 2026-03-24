Врач Кондрахин назвал сильную головную боль возможным предвестником инсульта

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что внезапная и сильная головная боль может указывать на приближение инсульта или другого острого нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщил aif.ru.
По словам специалиста, заболевания сосудов головного мозга опасны своим скрытым течением. Они могут развиваться медленно и не всегда проявляют себя заранее, в отличие от многих сердечных патологий.
Поэтому любые необычные или особенно сильные головные боли нельзя игнорировать. Особенно если недомогания становятся регулярными, усиливаются или отличаются от привычных ощущений, добавила «Свободная пресса».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте