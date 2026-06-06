Сегодня 19:45 Мужской климакс вместо мышц. Как стероиды делают бесплодными молодых Андролог Греков: у мужского климакса нет возраста 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Здоровье

Спортсмены

Питание

Врачи

Мужчины

Еще несколько лет назад считалось, что проблемы с потенцией и репродуктивной функцией начинаются у мужчин только после 40. Но сегодня пороги кабинетов андрологов в России с жалобами на бесплодие и даже отсутствие полового влечения штурмуют 20-летние парни. Виной тому новый тренд — бесконтрольный прием тестостерона сомнительного качества, который часто рекомендуют тренеры в спортзалах. Как гормон вместо тела мечты приносит проблемы со здоровьем и можно ли спасти ситуацию, разбирался 360.ru.

Бесплодие вместо мускулов На тревожную статистику обратил внимание телеграм-канал Baza. По его информации, за последние два года число молодых атлетов, страдающих заболеваниями репродуктивной системы, в стране выросло в разы. Основной поток пациентов — мужчины, которые покупали препараты тестостерона по советам тренеров из спортзала или интернета, не консультируясь с врачами и назначая себе дозировки наугад. Итог парадоксален: гормон, ассоциирующийся с мужественностью, работает как мощнейший контрацептив. Организм, получая большую дозу тестостерона извне, получает сигнал о том, что его достаточно, и прекращает собственную выработку. В этом случае созревание сперматозоидов останавливается.

Фото: РИА «Новости»

Если обнаружить проблему вовремя и прекратить прием препаратов, есть шанс спасти репродуктивную систему. Но в случае бесконтрольного употребления анаболиков годами наступают необратимые последствия. Так называемый мужской климакс может наступить даже в юном возрасте. По словам андролога московского клинического госпиталя Дмитрия Москвичева, значительную часть его пациентов составляют именно молодые парни, погнавшиеся за рельефом и мускулами. Самому младшему из них было 17 лет. Масштаб проблемы передает и черный рынок. В 2024-м силовики изъяли из незаконного оборота почти тонну анаболических стероидов и препаратов для роста мышц. В конце прошлого года российское правительство включило в список сильнодействующих веществ новые виды стероидов, но спрос на «химию» не убавился. Зачастую препараты продают в интернет-магазинах под видом спортивных добавок.

Фото: РИА «Новости»

Что такое андропауза и почему наступает По словам врача-эндокринолога, уролога, андролога и основателя первой в России клиники спортивной, репродуктивной и anti-age эндокринологии Евгения Грекова, сам по себе мужской климакс — явление не новое. «Мужской климакс существовал всегда. Андрогенотерапия берет начало еще в 1930-х годах, когда был выделен тестостерон, и за это ученым — Адольфу Бутенандту и Леопольду Ружичку — дали Нобелевскую премию. В нашей стране вышла книга „Мужской климакс“ 1965 года, это была моя настольная книга. У этого состояния нет возраста», — рассказал специалист в беседе с 360.ru. Современная наука называет мужской климакс андропаузой или андрогенным дефицитом, то есть дефицитом тестостерона. Проблема может появиться и в ранние годы по многим причинам.

Стрессы, курение, наркотики, тяжелые металлы, плохое питание, облучение, радиация, бессонные ночи и даже выхлопные газы — все это может привести к ранней андропаузе. Все то же самое, что и у женщин, когда речь идет о ранней менопаузе.

Главная ошибка бодибилдеров Фатальную ошибку качков, решивших стать брутальнее за счет приема анаболических стероидов, в беседе с 360.ru объяснила акушер-гинеколог и репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина. Вместо взрывной энергии и сексуальной активности спортсмены рискуют получить пустую спермограмму и эректильную дисфункцию.

Фото: РИА «Новости»

«Любой тестостерон извне, применяемый мужчиной, тут же ухудшает параметры спермограммы до нуля. Мы можем не найти не то что миллиона сперматозоидов, мы не находим ни одной штуки. Это резкое подавление сперматогенеза», — предупредила врач. По словам Милютиной, природный тестостерон — это, безусловно, показатель здоровья и хорошей работы яичек, но только в том случае, если он вырабатывается самим организмом.

Сейчас уровень тестостерона у мужчин и качество спермограммы снижаются постоянно. За последние 100 лет качество спермограммы ухудшилось в четыре-пять раз. Раньше нормой считалось 50 миллионов сперматозоидов в миллилитре, сейчас — 15 миллионов.

Растет и доля мужского бесплодия: на сегодняшний день оно занимает до 50% в структуре пар. Качество семени падает с каждым поколением: специалисты отмечают, что теперь у 20-летнего молодого человека показатели спермограммы могут быть хуже, чем у мужчины 60 лет. Помимо влияния «химии», причиной проблемы чаще всего становятся избыточный вес и уменьшение мышечной массы. Это также оборачивается снижением тестостерона. «Вредных привычек у молодого поколения меньше, они меньше курят, употребляют меньше алкоголя. Но часто к сложностям приводят особенности питания с преобладанием углеводов, а также различные факторы среды. В частности, фталаты и ксеноэстрогены, попадающие в организм из пластика и синтетической пищи», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Как спасти здоровье Несмотря на пугающие цифры, возможность восстановить репродуктивную систему у столкнувшихся с проблемами мужчин есть. По словам врачей, если процесс не зашел слишком далеко, после отмены стероидов выработка собственного тестостерона и сперматогенез могут восстановиться. Однако для этого потребуется время, терпение и полный пересмотр образа жизни.

Мужской организм уникален тем, что изменение образа жизни может значительно влиять на параметры спермограммы и негативные процессы зачастую обратимы. Мария Милютина

Специалист призвала не слушать тренеров в фитнес-клубах или экспертов на просторах Сети, призывающих употреблять синтетический тестостерон. Она подчеркнула, что это опасное решение с тяжелыми последствиями. Избежать естественной андропаузы, наступающей с годами, полностью не получится. Здоровый образ жизни может помочь несколько отсрочить ее, но в этом вопросе Евгений Греков посоветовал не питать иллюзий: идеальные условия недостижимы. «Андрогенный дефицит отсрочить можно: увольняемся с работы, покупаем билет в южные страны, вовремя ложимся спать, утром встаем не по будильнику, а когда выспались. У вас три жены, нет врагов и конкуренции, вы ходите регулярно в спортзал и не едите продукты с консервантами. И естественно, живете в месте, где нет машин и выхлопных газов», — с юмором заключил врач.