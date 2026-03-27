Скрытые угрозы — от бани до ноутбука: кому грозит мужское бесплодие и как себя спасти Репродуктолог Базанов: локальная гипертермия негативно влияет на качество спермы

Минздрав утвердил обновленные методические рекомендации по диспансеризации россиян репродуктивного возраста. В них детально прописали критерии, при которых мужчину направят на бесплатное исследование качества спермы — спермограмму. В зону особого внимания попали любители саун и бань, а также пациенты с целым рядом заболеваний. Однако на способность к зачатию влияет гораздо больше повседневных факторов, о которых многие даже не задумываются. Какие ежедневные привычки переносят в группу риска и как правильно подготовиться к анализу — в материале 360.ru.

В каких случаях необходимо сдавать спермограмму Отправной точкой для углубленного обследования мужчины становится анамнестическая анкета. Если представитель сильного пола отвечает «Да» на вопросы о регулярном посещении бань, саун или мест с повышенной температурой, а также указывает на перенесенные урологические заболевания, его автоматически направляют на второй этап диспансеризации. Он включает в себя базовое исследование качества спермы с последующей консультацией врача-уролога. Важно, что эти исследования проводятся бесплатно — их покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам репродуктолога клинического госпиталя «Мать и дитя» Марии Милютиной, злоупотребление баней, сауной и высокими температурами действительно может привести к снижению показателей спермограммы. «В первую очередь будет страдать подвижность сперматозоидов», — пояснила она. С необходимостью тщательнее следить за мужским здоровьем согласился и уролог Вячеслав Гладышев. В беседе с RTVI он отметил тревожную статистику: в России фиксируется неуклонный рост числа бесплодных мужчин и ранняя диагностика особенно важна для пациентов в возрасте от 20 до 45 лет. «Увеличивается количество мужчин, у которых количество сперматозоидов в эякуляте снижается до каких-то критических значений», — сказал врач. Повседневные убийцы фертильности По словам медиков, температура в мошонке выше 45 градусов способна полностью обездвиживать сперматозоиды, однако опасность таят в себе не только сауны. Факторы, способные повлиять на возможность зачатия, окружают мужчину в повседневной жизни.

«Горячие ванны, привычка держать ноутбук на коленях или длительно пользоваться подогревом сидений в автомобиле могут снижать количество и подвижность сперматозоидов», — отметил в беседе с Life.ru уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев. Для нормального созревания сперматозоидов в интимных местах необходима температура ниже температуры тела. Не менее важен и уровень физической активности. Однако здесь работает правило золотой середины: недостаток движения приводит к застойным явлениям и ухудшению кровообращения в органах малого таза, а чрезмерные нагрузки (профессиональный спорт, интенсивный фитнес без восстановления) вызывают хронический стресс, перегрев и обезвоживание организма, что также негативно отражается на сперматогенезе. Еда и гаджеты: что еще разрушает качество спермы По репродуктивному здоровью может ударить и современный ритм жизни, редко оставляющий место для спокойствия. Хронический стресс — мощнейший фактор, влияющий на гормональный фон. Он снижает уровень тестостерона и напрямую нарушает процессы формирования клеток.

Перенапряжение нервной системы зачастую сопровождается нарушениями сна, что только усугубляет проблемы. Критическую роль также играет питание. Дефицит цинка, селена и витаминов группы B негативно скажется на качестве спермы. Кроме того, избыток употребляемых простых углеводов и трансжиров ведет к ожирению, а лишний вес — это прямой путь к гормональному дисбалансу. В числе неожиданных факторов риска оказались гаджеты. Привычка носить смартфон в переднем кармане брюк может обернуться проблемами с мужским здоровьем. Дело не только в тепловом воздействии, но и в электромагнитном излучении, которое может неблагоприятно влиять на сперматогенез. Влияние неочевидных болезней и лекарств Минздрав в своих рекомендациях обратил внимание на то, что направление на спермограмму выдается не только при урологических проблемах. В перечень показаний вошли заболевания, которые, на первый взгляд, не связаны с репродуктивной функцией: аутоиммунные и ревматические заболевания, требующие приема глюкокортикоидов и/или цитостатиков;

онкологические заболевания любой локализации, перенесенные в прошлом, особенно если лечение включало химио- или лучевую терапию;

сахарный диабет I или II типа. Болезни щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы тоже относятся к факторам риска. Кроме того, существенно ухудшать показатели спермы может прием некоторых лекарственных препаратов. Поэтому при планировании беременности важно предоставить урологу полный список принимаемых медикаментов.

Как правильно готовиться к спермограмме: инструкция Чтобы анализ был информативным, а врачи могли поставить точный диагноз, подготовка к спермограмме требует строгой дисциплины. Это не просто формальность, а необходимость, продиктованная физиологией. Основные правила сбора материала Сбор эякулята в полном объеме. Лаборатории необходимо знать точный объем семенной жидкости. Потеря даже части может исказить результат. Место и время. Материал получают способом мастурбации в специальном помещении клиники. Сперма должна поступить в лабораторию в течение 30-60 минут, поскольку важнейшим показателем является время ее разжижения. Диета: что можно и что нельзя За семь дней до анализа рекомендуется исключить жирную, жареную, копченую, острую и чрезмерно соленую пищу, а также сократить потребление сладостей, крепкого кофе и чая. Мясо есть можно, но предпочтение стоит отдать нежирным сортам: телятине, индейке, рыбе. Также в основе рациона должны быть овощи, зелень и фрукты.

Половая жизнь и вредные привычки Золотое правило — воздержание от двух до семи дней. Меньший срок приведет к уменьшению объема и разжижению спермы. Больший срок, напротив, чреват загустением и повышением количества дефектных сперматозоидов. Алкоголь и никотин — под абсолютным запретом минимум за семь дней. Горячительные напитки разжижают сперму и могут вызвать мутации, а никотин угнетает подвижность клеток. Лекарства и температура После приема антибиотиков должно пройти не менее двух недель.

После гормональной терапии — не менее месяца.

После противовоспалительных — не менее 10 дней. За неделю до сдачи анализа также нужно исключить бани, сауны и пляжи. Желательно отказаться и от подогрева сидений в машине. Что делать, если пришли плохие анализы По словам врача-репродуктолога Павла Базанова, воспринимать новые рекомендации Минздрава как строгий запрет на посещение бани не стоит, но важно ко всему подходить с умом и не злоупотреблять таким времяпрепровождением.

«Сами по себе как бани, так и сауны обладают очень важным общеукрепляющим, оздоравливающим эффектом. Не сам факт посещения бани влияет на снижение качества спермограммы, а то, что называется локальной гипертермией», — пояснил собеседник 360.ru. Но даже в случае получения плохого результата анализа медик призвал не паниковать: большинство ситуаций возможно поправить, обратившись к специалисту, который подберет грамотную стратегию. Спермограмму можно пересдавать примерно через три месяца, учитывая время формирования новых сперматозоидов. Также обследование стоит повторить, если оба супруга здоровы, но беременность не наступает в течение года.