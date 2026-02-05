Врач Скорогудаева предупредила мужчин о потере интереса к жизни при низком тестостероне

Дефицит тестостерона у мужчин способен привести к утрате жизненных целей и мотивации, сообщила дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с ИА НСН .

Она пояснила, что пожилые мужчины сталкиваются с проблемами вроде импотенции, потери мышечной массы и ухудшения общего самочувствия.

«Везде добавляется жир, развиваются метаболические синдромы на фоне вот этого ожирения. Но самое главное, что делает тестостерон и вообще андрогены — это обеспечивает либидо», — отметила эксперт.

По ее словам, современная практика предполагает раннее введение тестостерона пациентам, хотя эта мера несет серьезные последствия: повышение риска сердечных болезней, ускорение процессов старения организма и возможное появление проблем с давлением и сосудами.