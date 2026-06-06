Молодые качки пожаловались на климакс

Мужчины в России начали массово жаловаться на климакс бесконтрольного приема тестостерона низкого качества. О проблеме рассказал телеграм-канал Baza .

По информации источника, количество обращений к андрологам за последние два года серьезно выросло среди мужчин, посещающих спортзал на постоянной основе. Пациенты жалуются на ухудшение качества спермы и трудности с зачатием.

Медики выяснили, что многие из молодых людей использовали препарат для наращивания мышечной массы, купленный на сайтах или по советам фитнес‑тренеров.

Андролог из Москвы Дмитрий Москвичев подтвердил, что 10% его пациентов из-за бесконтрольного приема тестостерона так и не смогут стать отцами. Все дело в том, что это вещество действует как контрацептив — организм прекращает вырабатывать собственный тестостерон и сперматозоиды перестают созревать.

Ранее уролог Тембулат Индароков назвал признаки снижения тестостерона.