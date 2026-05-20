Рекордсмен мира Агаджанян предостерег от употребления стероидов в юности

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», рассказал ИА НСН о серьезных рисках употребления стероидов в юном возрасте. По его словам, это может привести к изменениям в поведении и даже к летальному исходу.

Агаджанян подчеркнул, что молодежь все чаще использует тестостерон без медицинских показаний для повышения сил, улучшения настроения и либидо. Однако такие действия могут иметь негативные последствия: пробуждение спящего акне у мужчин и депрессию при отказе от инъекций.

«Польза от стероидов — это миф, который может быть очень опасным», — заявил рекордсмен.

Он также отметил, что употребление стероидов в молодом возрасте сравнимо с наркоманией, поскольку сильнодействующие препараты могут вызывать аддиктивное поведение и агрессию.