Врач Шилин рассказал, что хронический стресс может стать причиной нарушения работы репродуктивной системы

Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Шилин рассказал Life.ru , что хронический стресс может стать причиной нарушения работы репродуктивной системы и помешать наступлению беременности.

С физиологической точки зрения стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы. Организм «переключается» в режим выживания, при котором зачатие не является приоритетом.

У женщин это может проявляться нарушением овуляции, изменением длительности и регулярности менструального цикла, а также снижением уровня половых гормонов. В некоторых случаях овуляция может временно отсутствовать вовсе, что делает наступление беременности невозможным.

У мужчин стресс также влияет на фертильность: снижается уровень тестостерона, ухудшается качество спермы. Дополнительно могут возникать проблемы с либидо и эректильной функцией, что также снижает вероятность зачатия.

Кроме того, стресс часто сопровождается нарушением сна, изменением пищевого поведения, снижением физической активности или ее чрезмерным увеличением. Все эти факторы дополнительно влияют на гормональный баланс и общее состояние организма.

«Важно понимать, что речь не идет о «психологическом запрете» на беременность в прямом смысле. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы», — добавил специалист.

При планировании беременности важно работать не только с физическим здоровьем, но и с уровнем стресса.