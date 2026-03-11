Эндокринолог Баранов рассказал о рисках покупки анаболических стероидов онлайн

Врач-эндокринолог, диетолог и специалист по психологии пищевого поведения Павел Баранов в интервью радио Sputnik предупредил о потенциальных опасностях приобретения анаболических стероидов через интернет.

Анаболические стероиды — это лекарственные препараты, которые применяются в медицине и отпускаются по назначению врача. По словам Баранова, покупка таких средств онлайн может быть опасной, поскольку часто они производятся подпольно.

«У нас анаболические стероиды в медицине применяются и назначаются пациентам в определенных клинических ситуациях. Например, если у мужчины по каким-то причинам не вырабатывается нормально собственный тестостерон, и ему ставится диагноз — гипогонадизм. В этом случае врач-эндокринолог может назначить по показаниям, в согласии с современными клиническими рекомендациями, одобренными Минздравом, препараты тестостерона. Но это будут аптечные препараты, купленные по рецепту, произведенные официально на заводе настоящим сертифицированным фармпроизводителем», — пояснил врач.

Эндокринолог подчеркнул, что стероиды относятся к классу сильнодействующих веществ и могут иметь серьезные побочные эффекты при использовании в высоких дозировках.