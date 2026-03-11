Медик Вовк предупредила, что нарушение обмена веществ может привести к инфаркту и инсульту
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии и подростковой медицины РМАНПО Минздрава России Елена Вовк рассказала KP.RU о причинах распространения ожирения среди жителей больших городов.
По словам эксперта, метаболическое ожирение — мощный фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Оно связано с нарушением обмена веществ и может привести к таким серьезным заболеваниям, как инфаркт и инсульт.
Одной из причин нарушения обмена веществ является рацион современного горожанина. Он состоит в основном из глубоко переработанных продуктов, которые не содержат необходимых микро- и макронутриентов.
Вовк обратила внимание на неочевидные факторы риска ожирения для горожанина. Среди них — экология нового типа. Бисфенол А из пластиковых контейнеров, фталаты и диоксины выступают в роли ксеноэстрогенов, которые могут «имитировать» действие женских половых гормонов. Это может привести к снижению тестостерона у мужчин и увеличению живота.
Еще один фактор — информационная атака. Постоянный «черный шум» и «цифровая интоксикация» создают хроническую перегрузку нервной системы. В итоге у ребенка могут возникать проблемы со сном, вниманием, раздражительностью и развитием.
Чтобы действительно худеть и улучшать здоровье, лучше сократить быстрые углеводы из пшеницы и картофеля и найти источники подлинных Омега-3. Это могут быть куриные фермерские яйца, жирная качественная рыба.