Медик Вовк предупредила, что нарушение обмена веществ может привести к инфаркту и инсульту

По словам эксперта, метаболическое ожирение — мощный фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Оно связано с нарушением обмена веществ и может привести к таким серьезным заболеваниям, как инфаркт и инсульт.

Одной из причин нарушения обмена веществ является рацион современного горожанина. Он состоит в основном из глубоко переработанных продуктов, которые не содержат необходимых микро- и макронутриентов.

Вовк обратила внимание на неочевидные факторы риска ожирения для горожанина. Среди них — экология нового типа. Бисфенол А из пластиковых контейнеров, фталаты и диоксины выступают в роли ксеноэстрогенов, которые могут «имитировать» действие женских половых гормонов. Это может привести к снижению тестостерона у мужчин и увеличению живота.

Еще один фактор — информационная атака. Постоянный «черный шум» и «цифровая интоксикация» создают хроническую перегрузку нервной системы. В итоге у ребенка могут возникать проблемы со сном, вниманием, раздражительностью и развитием.

Чтобы действительно худеть и улучшать здоровье, лучше сократить быстрые углеводы из пшеницы и картофеля и найти источники подлинных Омега-3. Это могут быть куриные фермерские яйца, жирная качественная рыба.