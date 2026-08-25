Гастроэнтеролог Панина предупредила об опасности лечения изжоги раствором соды

Несмотря на наличие современных лекарств, некоторые люди продолжают бороться с изжогой народными методами. Один из самых распространенных — прием раствора соды. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина предупредила Life.ru , что такой способ может быть опасен для здоровья.

По словам специалиста, сода вступает в реакцию с соляной кислотой желудка, провоцируя выброс углекислого газа. Это стимулирует дополнительную выработку кислоты и ее повторный заброс в пищевод. В результате усиливаются отрыжка и газообразование, а слизистая подвергается раздражению.

«Важно понимать, что сода не относится к методам лечения изжоги», — подчеркнула Панина.

Игнорирование проблемы опасно: постоянный заброс желудочного сока повреждает ткани. Это грозит развитием хронического воспаления, эрозий, язв, кровотечений и сужением просвета пищевода. Кроме того, повышается риск возникновения пищевода Барретта — состояния, при котором клетки слизистой заменяются атипичными, что является предраковым фактором.

Для эпизодического жжения допустимо применение антацидов. Однако при регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Современные препараты позволяют эффективно контролировать симптомы и предотвращать опасные осложнения.