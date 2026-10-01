Гастроэнтеролог Соловьева объяснила влияние стресса на работу ЖКТ

Стресс, постоянные дедлайны и недосып могут влиять не только на самочувствие, но и на работу желудочно-кишечного тракта. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог клиники «Екатерининская» Анастасия Соловьева.

Стресс влияет на гормоны, моторику желудка и кишечника, вызывая тошноту, вздутие или спазмы. Он часто усиливает уже имеющиеся проблемы, такие как синдром раздраженного кишечника, диспепсия или рефлюксная болезнь на фоне тревоги и недосыпа.

Однако врач подчеркивает, что боль в животе нельзя списывать только на нервы. Главные причины язвы — инфекция Helicobacter pylori и прием нестероидных противовоспалительных средств. Стресс лишь ухудшает течение этих болезней.