Мужчину с кровотечением из-за язвы желудка спасли в больнице в Домодедове

Кардиологи Домодедовской клинической больницы спасли 50-летнего пациент с сильными болями в груди на фоне минимальной физической нагрузки. Эти симптомы оказались не признаком инфаркта, а признаком массивного желудочного кровотечения.

Мужчина поступил в отделение интенсивной терапии, однако истинная причина недомогания скрывалась в язве желудка.

Как пояснил врач-кардиолог Никита Бараковский, пациент несколько дней игнорировал тревожные сигналы организма — рвоту темным содержимым и дегтеобразный стул, ошибочно принимая их за незначительные расстройства.

Катализатором критического состояния стал бесконтрольный прием обезболивающих препаратов из группы НПВП.

Экстренное обследование позволило зафиксировать резкое падение уровня гемоглобина, после чего гастроскопия подтвердила наличие источника кровотечения. Пациенту незамедлительно назначили противоязвенную терапию, провели переливание крови для восполнения кровопотери и стабилизировали жизненные показатели.

После купирования острого периода мужчину перевели в хирургическое отделение.

«Боль в грудной клетке может быть проявлением не только сердечно-сосудистых проблем, но и тяжёлых состояний желудочно-кишечного тракта. Важно обращать внимание на любые изменения стула, появление рвоты и незамедлительно обращаться к врачу», — подчеркнул Никита Бараковский.

Этот случай наглядно демонстрирует необходимость немедленного обращения за медицинской помощью при появлении любых нетипичных симптомов.