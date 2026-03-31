Гастроэнтеролог предупредила об опасности бактерии хеликобактер пилори

Бактерия хеликобактер пилори может стать причиной развития рака желудка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Малена Гарсия Арредондо, ее слова опубликовало издание 20minutos.

Врач отметила, что бактерия присутствует у каждого второго жителя планеты, примерно 40-50% населения. При этом многие даже не догадываются об этом, инфекция протекает бессимптомно.

Арредондо подчеркнула важность своевременной диагностики, потому что в долгосрочной перспективе Хеликобактер пилори может спровоцировать развитие гастродуоденальных язв и атрофического гастрита, а также повысить риск возникновения рака желудка.

Диагностировать заражение можно несколькими способами, в том числе дыхательным тестом и анализом кала. Лечение заключается в приеме антибиотиков и специальных препаратов, снижающих кислотность желудка.

