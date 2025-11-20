Минздрав разрешил использование вакцин от меланомы и колоректального рака

В России начнется применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил об этом на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения, сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов», — сказал он.

Речь шла о противоопухолевых препаратах нового поколения — одном из разрабатываемых специалистами методов лечения. Мурашко предупредил, что на начальном этапе массовое применение не планируется, врачам только предстоит оценить эффективность и безопасность вакцин.

Персонализированную неоантиген-специфическую мРНК вакцину от меланомы «НЕООНКОВАК» разработали Центр Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, произвел НМИЦ радиологии Минздрава России. Она предназначена для лечения неоперабельной или метастатической меланомы кожи у взрослых пациентов в комбинации с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, а также в качестве адъювантной терапии после удаления метастатических очагов при меланоме IIB-IV стадии.

ФНКЦ физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России выпустил персонализированную пептидную вакцину «Онкопепт». Она рассчитана на лечение пациентов с метастатическим колоректальным раком после двух и более линий системной противоопухолевой лекарственной терапии, в монотерапии или одновременно с ингибиторами PD-1.

Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев предостерег россиян от завышенных ожиданий от вакцины. Он заявил, что она неспособна полостью обезопасить людей от рака.