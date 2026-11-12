Сегодня 13:13 Лерчек попросила помилования: как болезнь может изменить ее приговор? Фото: РИА «Новости»/сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании. Она призвала разрешить ей поехать в Китай для лечения. Какие шансы на выезд есть у осужденной многодетной матери с раком — выяснил 360.ru.

За что осудили Лерчек

В октябре прошлого года блогера признали виновной в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам. Ей назначили шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штраф в 763,5 миллиона рублей. Следствие выяснило, что с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер вместе с мужем Артемом Чекалиным и их бывшим деловым партнером Романом Вишняком перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в Сети фитнес-марафона на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. Они предоставили кредитной организации документы, содержащие недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода. В тюрьму Лерчек так и не попала — после приговора у нее обнаружили четвертую стадию онкологического заболевания с метастазами. Гражданский муж блогера и отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини 10 ноября рассказал, что его возлюбленная повторно прошла химиотерапию. «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», — делилась Лерчек в соцсетях. Автор фитнес-марафонов добавила, что сейчас ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения. Ее адвокаты направляли обращение в интернет-приемную президента и ФСИН.

Фото: Валерия Чекалина / Telegram

Чем болеет Лерчек

Лерчек — многодетная мать. После рождения четвертого ребенка ей диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами, который стремительно прогрессирует. На следующий день после выписки из роддома она попала в онкологическую реанимацию, а в марте 2026 года стало известно о диагнозе. Метастазы поразили позвоночник, легкие, надпочечники и яичники. Всего блогер прошла девять курсов химиотерапии. По словам защиты Чекалиной, российские врачи исчерпали возможности стандартного лечения, а для спасения жизни пациентке требуется срочная CAR-T-терапия за рубежом. При этом выехать из страны блогер не может из-за ограничений, наложенных приговором. Хирург-онколог Руслан Гамидов в беседе с Woman.ru высказал мнение, что фраза «в России уже все испробовали» требует уточнения.

Количество курсов химиотерапии само по себе еще не говорит о том, что вариантов лечения больше нет. Руслан Гамидов

Врач добавил, что важно учитывать, какие именно препараты и комбинации уже применяли, был ли эффект, как долго сохранялся, какие операции выполнялись и в каком состоянии сейчас находятся органы и организм в целом. По его словам, российские специалисты могут применить еще неиспробованные методы. В качестве примера Гамидов назвал другие лекарственные схемы, смену механизма лечения, повторную биопсию прогрессирующего очага, таргетную терапию, иммунотерапию или участие в клиническом исследовании. Также хирург отметил, что поездка в Китай не станет логичным следующим шагом, потому что и там встречаются методы с недостаточной доказательной базой. По его словам, если поездка за рубеж не удастся, российские онкологи предложат Лерчек новый способ лечения.

Фото: РИА «Новости»

Возможно ли помилование Лерчек

Заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков подробно рассказал 360.ru о шансах Лерчек на поездку. По его словам, помилование представляет собой самостоятельный правовой механизм, который позволяет главе государства освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, смягчить его либо снять судимость. «При этом речь не идет об отмене приговора или признании человека невиновным. Решение принимается индивидуально, с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности осужденного», — уточнил эксперт. Он напомнил, что при рассмотрении учитывают характер и степень общественной опасности преступления, поведение осужденного, состояние здоровья, семейное положение, возраст, возможность ресоциализации, возмещение причиненного ущерба и другие существенные обстоятельства.

Отдельное значение может иметь наличие тяжелого заболевания, особенно если оно требует специализированного лечения. Однако само по себе заболевание не гарантирует положительного решения.

Также закон не устанавливает обязательных оснований для помилования, то есть даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств окончательное решение остается на усмотрение президента. «Валерия Чекалина вправе рассчитывать на рассмотрение своего обращения, поскольку законодательство прямо предусматривает возможность помилования условно осужденных», — подчеркнул юрист. Матюшенков обратил внимание, что в вопросе финансовых и иных ограничений нужно учитывать содержание самого акта о помиловании. Например, российский лидер имеет право освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, сократить его или заменить более мягким. Это касается в том числе штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью. «Следовательно, при соответствующем решении Чекалину могут освободить от дальнейшей уплаты назначенного штрафа в размере 763,5 миллиона рублей и от установленного судом запрета на администрирование сайтов и создание интернет-контента», — объяснил специалист. При этом автоматического прекращения всех ограничений в результате самого факта подачи ходатайства не происходит. Также помилование не предполагает возврата уже уплаченных сумм и не отменяет приговор.

Фото: РИА «Новости»

Сколько времени займет рассмотрение

По словам юриста, в процедуру рассмотрения ходатайства входит несколько последовательных этапов. «Сначала обращение регистрируется органом, исполняющим наказание, после чего материалы направляют в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и региональную комиссию по вопросам помилования», — заявил собеседник 360.ru. После этого комиссия рассматривает обстоятельства дела и готовит заключение о целесообразности применения помилования. Когда этот этап пройден, материалы поступают высшему должностному лицу региона, которое направляет президенту соответствующее представление.

Согласно Указу № 787, региональная комиссия должна подготовить заключение в течение 30 дней со дня получения ходатайства. Глава региона направляет представление президенту в течение 10 дней по делам небольшой и средней тяжести либо 15 дней по тяжким и особо тяжким преступлениям.