Врач Умнов сообщил, что боль в горле и потеря веса могут быть признаками рака

За некоторыми, на первый взгляд, обычными симптомами может скрываться онкология. Об этом News.ru сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Среди настораживающих симптомов он выделил боль в горле, продолжительный кашель, неожиданное снижение веса и постоянную усталость, пишет «Мойка78».

По словам врача, опухоль может расти месяцами, а организм приспосабливается, из-за чего люди списывают симптомы на диету или переработку. Кровь в стуле часто принимают за геморрой, а непроходящую боль в горле — за ангину. Все эти признаки врач назвал поводом немедленно обратиться к врачу, сделать КТ с контрастом и сдать кровь на онкомаркеры.

Особого внимания требуют продолжительные головные боли, мигрени и боль в области глаз. При таких жалобах необходимо пройти МРТ головного мозга, чтобы заметить опухоль до того, как она станет злокачественной.