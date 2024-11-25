Глава ФМБА назвала дату начала применения российской онковакцины

Глава ФМБА Скворцова: созданную в РФ онковакцину начнут применять с 2025 года

Разработанную российскими специалистами вакцину от рака будут использовать уже в 2025 году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщила пресс-служба Кремля.

По ее словам, вирусологи почти закончили трехлетний цикл исследований препарата.

«Благодаря тому что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов», — отметила Скворцова.

Испытания на животных со злокачественной аденокарциномой кишечника показали, что вакцина вызывает резкое замедление развития опухоли и уменьшает ее объем на 75-80%. По словам Скворцовой, специалисты также исследуют действие препаратов на меланому (рак кожи) и злокачественные новообразования головного мозга — глиобластомы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первые испытания вакцины проведут на пациентах, которые страдают мелкоклеточным раком легких и кожи. Он объяснил, что с меланомой технически работать легче, чем с другими видами рака.