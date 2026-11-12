Офтальмолог Грачева сообщила, что затянувшийся ячмень может оказаться раком века

Затянувшийся ячмень, или халязион, на веке может оказаться злокачественной опухолью, и каждый месяц промедления дает ей время вырасти. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева.

Ячмень — это острое гнойное воспаление, которое болит, краснеет и проходит за одну-две недели. Халязион — безболезненный плотный узелок из-за закупорки железы, который может держаться месяцами.

Насторожить должно любое образование, которое ведет себя не как воспаление: медленно растет, кровоточит, меняет форму, на нем появляются корочки или выпадают ресницы. Еще один тревожный сигнал — халязион, который возвращается на одном и том же месте. Так может выглядеть базалиома (злокачественная опухоль), которая растет медленно, но разрушает ткани. Главный фактор риска — ультрафиолет.

Опухоль не уберут ни прогревания, ни мази. Врач советует показать специалисту любой узелок, который не проходит дольше двух недель или выглядит необычно. При подозрении на опухоль пациента направляют к онкологу, а точный ответ дает биопсия. Большинство узелков на веке безобидны, но базалиома, найденная рано, хорошо поддается лечению, тогда как запущенная опухоль может угрожать глазу.