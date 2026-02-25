Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС

Российские ученые создали препараты для вакцинации против различных форм рака, которые собираются интегрировать в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед депутатами ГД.

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день это также планируется в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, надо планировать средства», — заявил он.

Ранее заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева сообщила, что в России подготовили три пептидные вакцины от колоректального рака. По ее словам, скоро их начнут вводить больным, начался отбор пациентов на получение лекарства.

Министерство здравоохранения также разрешило использование вакцин от меланомы и колоректального рака. Речь идет о противоопухолевых препаратах нового поколения.