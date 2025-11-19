Терапевт Бартулио призвал обдавать фрукты и овощи кипятком для борьбы с паразитами

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули, в интервью Общественной Службе Новостей подчеркнул важность тщательной обработки фруктов и овощей для предотвращения заражения паразитами, такими как аскариды и лямблии. По его словам, обычные меры очистки, такие как промывка проточной водой, не всегда обеспечивают полную безопасность.

«Мухи в летний период переносят яйца аскарид. Они могут сесть, например, на удобрения, на кал животных и людей, и перенести яйца аскарид на помидоры, на огурцы, на хлеб, на ягоды и так далее», — отметил эксперт.

Он рекомендует сначала промывать плоды проточной водой, а затем обдавать их кипятком. Для ягод и других чувствительных к температуре фруктов можно использовать раствор соды или уксуса.

Тепличная продукция из магазина также требует обработки, несмотря на то что риск заражения аскаридами в этом случае ниже благодаря использованию специальных химикатов на производстве. Паразитолог подчеркнул, что важно избавляться от пыли и грязи, а также предотвращать возможное заражение лямблиями.

Бартули также рассказал о симптомах лямблиоза: жидкий стул, кожные высыпания, повышенная температура и боли в кишечнике. Это заболевание может вызывать дефицит питательных веществ, даже если человек придерживается здорового питания.