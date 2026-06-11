Цветение водоемов: чем опасна зеленая жижа и где можно купаться в Подмосковье в 2026 году
Врач Васильева рассказала, почему опасно купаться в цветущих водоемах
Из-за аномальной жары водоемы Подмосковья зацвели на две-три недели раньше срока — вода превратилась в «зеленую краску» с запахом сероводорода. В ней — опасные цианобактерии, которые могут вызвать аллергию, кожные высыпания и отравление при случайном заглатывании. Чем опасно купание в цветущих прудах, кому стоит воздержаться от заплывов и где в Московской области можно купаться без риска для здоровья, выяснил 360.ru.
Почему опасно купаться в цветущих водоемах
Вода в водоемах становится зеленой за счет цианобактерий, которые способны выделять цианотоксины — один из самых мощных природных ядов. Он воздействует на печень, нервную систему, вызывая паралич и остановку дыхания, и в целом на весь организм, в том числе на кожу, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.
«Если заглотнуть такую воду, то даже небольшое количество концентрированной жидкости вызовет острое воспаление, что приведет к рвоте, тошноте, головной боли, мышечной слабости, высокой температуре, что случается при отравлении», — объяснила врач.
Состояние может быть настолько опасным, что иногда доводит до судорог, потери сознания, почечной недостаточности и даже летального исхода — последнее особенно часто случается с пожилыми людьми, животными, с теми, кто полез купаться в зеленый водоем с открытой раной.
При контакте кожи с зеленой жижей может быть зуд, покраснения, раздражения слизистых глаз и носа, паховой складки. Обычно такие симптомы пропадают через один-два дня. Однако если концентрация токсинов была высокой, может быть даже химический ожог — вплоть до сильных волдырей.
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Цианотоксины не разрушаются при кипячении и не удаляются бытовыми средствами. По этой причине воду из цветущих источников нельзя использовать для питья и приготовления пищи, а также для полива съедобных культур.
Цветение создает благоприятную среду для размножения патогенной микрофлоры. Там может распространиться кишечная палочка, которая вызывает диарею и гастроэнтерит, сальмонеллы, вызывающая сальмонеллез, шигеллы — ведет к дизентерии. Симптомы те же, что и при отравлении: рвота, понос, иногда доходит до госпитализации.
«В такой воде можно встретить даже гепатит А. Он устойчив к воде и передается при заглатывании. Также в цветущих водоемах есть простейшие, например лямблии, которые вызывают затяжные кишечные расстройства, которые опасны в первую очередь для детей», — объяснила Васильева.
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К слову, простейших можно встретить даже в фонтанах, например легионеллы, которые поражают легкие. Поэтому купаться в них на День ВДВ врачи не рекомендуют.
Цветущая вода может подорвать иммунитет, так как организм атакуют токсины, и повреждается печень, которая с ними борется.
«Печень — главный орган детоксикации, и если ее перегрузить ядами, она просто не справится с токсинами, что приведет к воспалению. А это, в свою очередь, воздействует на иммунитет», — объяснила специалист.
Кому особенно опасно купаться в цветущих водоемах
Васильева перечислила, для кого купание в зеленой жиже опасно:
- Беременным — цианотоксины способны проникать в плацетарный барьер и воздействовать на ребенка;
- Астматикам;
- Аллергикам;
- Людям с хроническими заболеваниями печени и почек;
- Детям, так как для них опасно обезвоживание, которое сопровождает любое отравление, в том числе токсинами. В будущем у малышей могут развиться аллергические реакции и частые болезни именно из-за удара по иммунитету во время такого купания.
Разрешенные для купания подмосковные водоемы
На днях Роспотребнадзор по Московской области рассказал, в каких водоемах региона можно купаться безопасно. Вот список из 21 зоны:
- озеро «Исаакиевское» (Орехово-Зуевского городского округа);
- карьер «Амазонка» (Орехово-Зуево);
- водоем «Мечта» (Орехово-Зуево);
- карьер «Нажицы» (Орехово-Зуево);
- обводненный карьер «Золотые пески» (Орехово-Зуево);
- водоем «Горский» (Орехово-Зуево);
- правый берег реки Десна вблизи деревни Челохово (Егорьевск);
- правый берег реки Люблевка вблизи деревни Семеновская (Егорьевск)
- «Княжеский пруд» (Егорьевск);
- озеро Белое, МБУ «Центр отдыха и оздоровления „Изумрудный“ (Шатура);
- озеро Белое, санаторий «Озеро Белое» (Шатура);
- парк культуры и отдыха «Солнечный берег» (Талдом, р. п. Запрудня);
- место массового купания и зона отдыха у воды (муниципальный пляж) на улице Правобережная (Зарайск);
- озеро Большое (Фрязино);
- обводненный карьер «Байкал» (Павлово-Посадский городской округ);
- обводненный карьер «Евсеевский» (Павлово-Посадский городской округ);
- озеро Стахановское города Электрогорск (Павлово-Посадский городской округ);
- обводненный карьер «Васютино» (Павлово-Посадский городской округ);
- карьер «Волкуша» (Лыткарино);
- озеро «Загорское море», пляж со стороны микрорайона Семхоз (Сергиев Посад);
- озеро «Загорское море», пляж со стороны СНТ «Энергетик» микрорайона Семхоз (Сергиев Посад).
«Одна зона отдыха, расположенная в городском округе Электросталь, получила санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях. Это водоем „Западный“ в Электростали», — рассказали в ведомстве.
Местный Роспотребнадзор напомнил: не следует купаться там, где вода кажется чистой, если водоем не соответствует санитарным нормам. Это может быть опасно для здоровья.