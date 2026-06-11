Цветение водоемов: чем опасна зеленая жижа и где можно купаться в Подмосковье в 2026 году

Из-за аномальной жары водоемы Подмосковья зацвели на две-три недели раньше срока — вода превратилась в «зеленую краску» с запахом сероводорода. В ней — опасные цианобактерии, которые могут вызвать аллергию, кожные высыпания и отравление при случайном заглатывании. Чем опасно купание в цветущих прудах, кому стоит воздержаться от заплывов и где в Московской области можно купаться без риска для здоровья, выяснил 360.ru.

Почему опасно купаться в цветущих водоемах

Вода в водоемах становится зеленой за счет цианобактерий, которые способны выделять цианотоксины — один из самых мощных природных ядов. Он воздействует на печень, нервную систему, вызывая паралич и остановку дыхания, и в целом на весь организм, в том числе на кожу, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.

«Если заглотнуть такую воду, то даже небольшое количество концентрированной жидкости вызовет острое воспаление, что приведет к рвоте, тошноте, головной боли, мышечной слабости, высокой температуре, что случается при отравлении», — объяснила врач.

Состояние может быть настолько опасным, что иногда доводит до судорог, потери сознания, почечной недостаточности и даже летального исхода — последнее особенно часто случается с пожилыми людьми, животными, с теми, кто полез купаться в зеленый водоем с открытой раной.

При контакте кожи с зеленой жижей может быть зуд, покраснения, раздражения слизистых глаз и носа, паховой складки. Обычно такие симптомы пропадают через один-два дня. Однако если концентрация токсинов была высокой, может быть даже химический ожог — вплоть до сильных волдырей.