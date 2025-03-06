Врач Лебедев: у взрослых лямблиоз может протекать бессимптомно

Представитель Роспотребнадзора, врач Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что заражение лямблиями может сопровождаться рядом симптомов, включая ощущение горечи во рту, вздутие кишечника и болевые ощущения в разных частях живота.

Пациенты также могут испытывать повышенную усталость, нарушение аппетита, потерю веса, бледность кожи, раздражение и нарушение сна. Продукты распада погибших лямблий могут вызвать аллергические реакции, такие как кожный зуд, крапивница и атопический дерматит. Однако в некоторых случаях, особенно у взрослых, лямблиоз может протекать бессимптомно и обнаруживаться только при проведении лабораторных исследований, написали «Известия».

Лямблии представляют собой одноклеточные микроорганизмы, паразитирующие в кишечнике человека и некоторых животных. Кишечная лямблия (Giardia duodenalis, Giardia lamblia и Giardia intestinalis) является единственным видом, способным вызвать заболевание у человека.