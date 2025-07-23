Больница Арзамаса стала использовать ИИ для выявления гельминтов в анализах

В Центральной городской больнице Арзамаса начали использовать искусственный интеллект для выявления паразитарных заболеваний. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные главреда «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Нейросеть теперь активно применяется для анализа кала на яйца гельминтов и лямблий, помогая лаборантам повысить скорость и точность диагностики.

Система способна распознавать микроскопические яйца и личинки гельминтов, а также признаки лямблиоза, что значительно ускоряет процесс и снижает риск ошибок. Ранее такие анализы выполнялись вручную под микроскопом, требуя от специалиста высокой концентрации внимания и опыта.