Больница Арзамаса стала использовать ИИ для выявления гельминтов в анализах

В Центральной городской больнице Арзамаса начали использовать искусственный интеллект для выявления паразитарных заболеваний. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные главреда «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.
Нейросеть теперь активно применяется для анализа кала на яйца гельминтов и лямблий, помогая лаборантам повысить скорость и точность диагностики.
Система способна распознавать микроскопические яйца и личинки гельминтов, а также признаки лямблиоза, что значительно ускоряет процесс и снижает риск ошибок. Ранее такие анализы выполнялись вручную под микроскопом, требуя от специалиста высокой концентрации внимания и опыта.
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