Врач Поздняков напомнил, что в дачный сезон повышаются риски инфекционных заболеваний

С наступлением дачного сезона возрастает вероятность заразиться инфекциями из-за укусов насекомых, контакта с загрязненной водой и почвой, а также пренебрежения правилами гигиены. Об этом сообщил «Известиям» врач-инфекционист лаборатории «Инвитро», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По его словам, весной и летом особую опасность представляют клещи, которые активизируются при температуре выше +6 градусов. Их укусы могут привести к заражению боррелиозом и клещевым энцефалитом. До 25–30% клещей являются переносчиками боррелиоза, а энцефалит встречается реже, но может вызывать тяжелые осложнения.

Кроме того, в теплое время года возрастает риск кишечных инфекций, которые можно получить через немытые овощи, грязные руки или неочищенную воду. Также увеличивается вероятность заражения паразитами, такими как аскариды и острицы, а также лямблиями.

Вода в стоячих водоемах может быть источником энтеровирусов, включая вирус Коксаки, а также вирусного гепатита А. Использование такой воды для питья или приготовления пищи значительно увеличивает риск заражения.

В почве обитают бактерии, вызывающие столбняк. Они могут попасть в организм через повреждения кожи или раны, например, при копании земли или работе на участке. Если человек не вакцинирован или давно не проходил ревакцинацию, риск заражения высок.

Для снижения вероятности заражения инфекционисты рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: следить за гигиеной, мыть продукты, использовать безопасную воду, защищать себя от клещей и своевременно вакцинироваться.