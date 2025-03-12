Врач Кашух: при гастроэнтерите стоит пить больше воды и есть легкие продукты

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT о гастроэнтерите — заболевании, при котором воспаляется слизистая оболочка желудка, тонкого и толстого кишечника. Оно может быть острым или хроническим.

Основные симптомы болезни — диарея, боль в животе, тошнота и рвота. «Желудочным гриппом» гастроэнтерит называют ошибочно. Причиной могут стать вирусы (ротавирусы и норовирусы), бактерии (сальмонелла, кампилобактер) или паразиты (лямблии, криптоспоридии), отметила медик. Иногда болезнь вызывает пищевое отравление или прием антибиотиков, которые нарушают микрофлору кишечника.

В большинстве случаев гастроэнтерит проходит за несколько дней. Врач рекомендует пить больше чистой воды и употреблять легкие продукты, такие как рисовый отвар, бананы, сухари и печеные яблоки. От жирной и жареной пищи, острых приправ и кофе стоит отказаться. Сорбенты помогут вывести токсины из организма, а пробиотики поспособствуют восстановлению микрофлоры кишечника после инфекции.