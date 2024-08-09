Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал порядка 100 законов и поправок к законам. Документы разместили на официальном сайте опубликования правовых актов. В материале 360.ru собрали самые обсуждаемые из них.

Закон о запрете треш-стримов 2024: что нельзя будет снимать Путин подписал закон о запрете треш-стримов. По определению треш-стрим — это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, со сценами насилия. Если распространение подобной информации в Сети носит хулиганский, корыстный или низменный мотив, но не содержит признаков уголовного преступления, то нарушителю грозит штраф. Физлицо заплатит от 50 до 100 тысяч рублей, должностное лицо — от 100 до 200 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 800 до одного миллиона рублей. У нарушителя также могут конфисковать оборудование, используемое для создания противоправного контента. У закона есть оговорки — его действие не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ. Также закон не действует в отношении фото и видео, предназначенных для научных или медицинских целей. Трансляцию уголовного преступления в соцсетях признали отягчающим обстоятельством. Также новый закон усиливает ответственность за совершение преступления в рамках треш-стрима.

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Юрист Кирилл Овтов в беседе с 360.ru заявил, что запретить треш-стримы — правильное решение. «Не окрепшие умы это смотрели, иногда пытались повторять. <…> Каким-то подстрекательством к преступлению пахнет, или это похоже на пропаганду образа жизни не совсем законного», — пояснил свою позицию юрист. Также Овтов признал правильность штрафов и дополнительного наказания в качестве конфискации оборудования. «Было очень много треш-стримеров, которые вели эту дичь, ее смотрели подростки. Плюс несколько случаев, погремевших, когда в прямом эфире был причинен вред здоровью. <…> Сейчас будет правовое основание для привлечения лиц, которые подобные вещи ведут, к ответственности», — резюмировал собеседник издания.

Закон о нежелательных организациях: по каким критериям будут определять Новый закон расширил критерии признания организаций нежелательными. Он предусматривает возможность признавать таковыми в России организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Также организация может быть признана нежелательной, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Закон применим к предприятиям, препятствующим выдвижению и избранию кандидатов на выборах РФ, проведению референдума и достижению определенного результата на выборах или референдуме.

Фото: Майнинговая ферма / РИА «Новости»

Закон 2024 года о легализации майнинга криптовалют: кто сможет этим заниматься Новый закон устанавливает порядок и условия майнинга криптовалют. Этой деятельностью могут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Физлица смогут майнить криптовалюту при условии, что не превысят установленные лимиты энергопотребления. Этой деятельностью запретили заниматься лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в экономической области, против госвласти. Майнить криптовалюту нельзя лицам, включенным в список террористов и экстремистов, а также компаниям, в составе учредителей которых есть такие. Юрлицам и ИП новый закон запретил совмещать майнинг с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Закон вводит запрет на рекламу цифровых денег и предложение их неограниченному числу лиц.

Фото: Нарколаборатория / РИА «Новости»

Закон о запрете пропаганды наркотиков: где их нельзя будет упоминать Новый закон о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания их в литературе и кино уже опубликовали сайте официального опубликования правовых актов. Он определяет понятие «антинаркотическая пропаганда» и устанавливает, какие произведения искусства и литературы не подпадут под закон о запрете пропаганды наркотиков. Законом предусмотрено, что если упоминание наркотиков — оправданная жанром неотъемлемая составляющая художественного произведения, то запрет не действует. Однако такие произведения должны быть помечены маркировкой о вреде здоровью. Закон не касается медицинского, научного и учебного контента, а также материалов оперативно-разыскной деятельности. Он вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО в 2024 году: за что могут арестовать на 10 суток Документ определяет применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне СВО. Нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими, станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. Закон не распространятся на тех, кто использует гаджеты для выполнения служебных обязанностей. Также документ регламентирует правила распространения информации о военнослужащих, членах их семей, о деятельности воинских частей и их дислокации.

Фото: РИА «Новости»

Закон об использовании приставами огнестрельного оружия: в каком случае можно применять силу Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных федеральными законами. Пристав обязан доложить обо всех случаях применения силы или оружия. Если в результате его действий гражданин получит ранение или умрет, сотрудник ФССП должен в течение суток уведомить родственников и сообщить прокурору. Закон также определяет ответственность за превышение полномочий. Запрещено применять силу или оружие против граждан, совершивших ненасильственные правонарушения, беременных женщин и инвалидов, за исключением случаев оказания вооруженного сопротивления. Партнер МГАиН Коллегии Адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов пояснил 360.ru необходимость принятия такого закона. «На моей практике лично были случаи, когда приставы приходили в квартиру к жильцам по разным вопросам и завязывались драки, которые приводили к достаточно серьезным увечьям в силу внезапности, агрессивности», — рассказал Захидов.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт также пояснил, что для применения оружия приставами предусмотрено множество запретов и ограничений. «Если в глазах обывателя имеет место быть, что без всякого повода они будут стрелять, то это не так. Они двадцать раз подумают, потому что превышение пределов крайней необходимости влечет уголовное наказание», — подчеркнул собеседник издания. Однозначно оружие будут применять, если злоумышленника застигли при совершении тяжкого преступления, при попытке нарушителя скрыться с места происшествия, либо при нападении с оружием на пристава, если другие способы применить не представляется возможным. Захидов отметил, что в этом случае сотрудник обязан предупредить, что собирается применить оружие. «Все это, конечно, хорошо и на бумаге, но в жизни все бывает иначе. В жизни все происходит внезапно и вдруг, и промедление часто создает угрозу жизни и здоровью приставам. Потому что это такие же обычные люди. Потому что не каждый пристав будет ходить с группой ОМОН, просто столько сотрудников не хватит», — высказал свое мнение эксперт. Захидов признал, что закон своевременный, так как большое количество приставов находится в зоне риска при сегодняшнем состоянии общества, где порог терпимости крайне низок.

Закон 2024 года о пенсиях для детей-инвалидов, потерявших родителя-участника СВО: какие выплаты им положены Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, потерявшие родителя-участника СВО, будут получать двойную пенсию — по потере кормильца и социальную или страховую пенсию по инвалидности. Также две пенсии получат дети военнослужащих-призывников, погибших при прохождении службы, а также граждан, погибших во время службы в добровольческих формированиях.

Фото: РИА «Новости»

Закон о высылке нелегальных мигрантов: кого будут высылать и как это будут контролировать Закон устанавливает правовой режим для высылки мигрантов, не имеющих законного основания для пребывания в России. Он предусматривает ограничение прав и свобод для граждан, попавших под закон о высылке. Они не смогут менять место жительства без разрешения, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать браки, ставить недвижимость на кадастровый учет, осуществлять банковские операции, за исключением обязательных платежей. Мигрантам в режиме высылки запретили учреждать или участвовать в религиозной или общественной организации. МВД создаст реестр мигрантов в режиме высылки.

Закон о деанонимизации владельцев больших блогов и каналов: кто обязан предоставить сведения о себе в РКН Закон обязывает владельцев блогов и каналов в мессенджерах с количеством подписчиков больше 10 тысяч предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Информацию они обязаны передать в РКН с 1 ноября 2024 года. При неисполнении закона владельцы каналов не смогут размещать рекламу и предложения по финансированию, информацию из таких каналов невозможно будет репостить. Владельцев соцсетей обязали по требованию РКН в течение суток ограничить доступ к страницам, владельцы которых не исполнили закон.

Фото: РИА «Новости»

Закон, ограничивающий количество сим-карт: кто и сколько номеров сможет приобрести Новый закон ограничивает количество сим-карт, которые может зарегистрировать абонент. Россияне смогут приобрести не более 20 мобильных номеров, иностранцы — не более 10 сим-карт. Иностранный гражданин сможет заключить договор оказания услуг только лично, если он зарегистрирован в Единой биометрической системе. Также иностранцы обязаны предоставить IMEI устройства. Операторы связи обязаны привести все в соответствие с новым законом до 1 июля 2025 года

Закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет: за что могут отобрать паспорт Лица, приобретшие гражданство РФ и не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет могут лишиться его. Органы МВД обязали предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, принявших российское гражданство.

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Закон о противодействии финансовым пирамидам в 2024 году: какие ограничения по инвестициям вступят в силу Документ вносит поправки в закон «О потребительской кооперации РФ» и «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Новый закон не будет применяться к экспериментальному «исламскому банкингу», действующему в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Новые правила ограничивают возможности привлекать инвестиции от граждан, это смогут делать только организации, поднадзорные Центробанку.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним: где нельзя будет купить напиток Организациям, ИП, фермерским хозяйствам, продавцам-физлицам с 1 марта 2025 года запретят продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Места, попадающие под запрет, определят власти субъектов федерации. Также местные администрации смогут ограничивать продажу энергетиков в период проведения публичных мероприятий.

Фото: РИА «Новости»

Закон о неистраченном маткапитале: Сколько денег можно получить Новый закон позволяет получить до 10 тысяч рублей неистраченного материнского капитала. Остатки можно будет получить в виде единовременной выплаты, о такой возможности родителям сообщит Соцфонд.

Закон о передаче конфискованного оружия в зону спецоперации: кто его сможет использовать Новый закон упрощает передачу конфискованного оружия и боеприпасов в зону СВО. Он позволяет передавать хранящееся на складах МВД и Росгвардии, в том числе и подлежащее уничтожению, оружие в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации. Администрирование возлагают на Росгвардию как регулятора оборота оружия, она же определяет и порядок передачи его в пользование другим частям.