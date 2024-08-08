Пропаганду наркотиков в СМИ и интернете запретили в России

Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий упоминание наркотиков в книгах и кино, а также запрещающий их пропаганду в СМИ и интернете. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно закону, будет запрещено рассказывать о способах производства, хранения, транспортировки или сбыта наркотических веществ, а также пропагандировать их потребление.

Исключения касаются медицинской или иной научной литературы, художественных произведений, а также юридических материалов, например уголовных дел. При этом художественные произведения, выпущенные позже 1 августа 1990 года, необходимо будет помечать маркировками о вреде наркотиков и ответственности за их распространение.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал поощрять россиян за информацию о закладках или другие сведения, которые помогут полицейским бороться с наркопреступностью.