Майнинг криптовалют официально разрешили с ноября

Путин подписал закон, разрешающий майнинг криптовалют

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Президент Владимир Путин подписал закон, с 1 ноября официально разрешающий в России майнинг криптовалюты. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно нему, заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Минцифры. Если предприниматель в него не входит, он не должен будет превышать установленные лимиты потребления электроэнергии. При этом совмещать майнинг с работой в сфере электроэнергетики будет запрещено.

Ранее Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты.

В июле Путин указал, что развитие майнинга может привести к дефициту электроэнергии в отдельных российских регионах.

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