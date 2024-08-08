Путин обязал блогеров с более 10 тыс. подписчиков предоставлять сведения о себе в РКН

Путин подписал закон, обязывающий блогеров предоставлять сведения о себе в РКН

Фото: Freepik

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов в мессенджерах, набравших количество подписчиков выше 10 тысяч, заявлять о себе в Роскомнадзор (РКН). Документ опубликовали на официальном правовом сайте.

РКН начнет вести перечень таких публичных страниц. Хозяева каналов, сведения о которых не включили в список федеральной службы, не смогут публиковать на своих платформах рекламные посты и предложения по финансированию. Также данные из таких страниц запретят репостить.

Ранее Путин подписал закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Нововведение начнет действовать с марта следующего года. Продавцы в магазинах будут отказывать в продаже энергетиков лицам, в чьем совершеннолетии они сомневаются. Для получения товара покупателю будет необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст старше 18 лет.

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