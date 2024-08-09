Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на СВО вне службы

Российский лидер Владимир Путин принял закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военных, которые участвуют в СВО. Подписанный документ опубликовали на официальном правовом сайте .

В нем сказано, что нарушение запрета на ношение гаджетов, позволяющих распространять данные о местоположении, аудио- и видеофайлы будет грубым дисциплинарным нарушением. За данный проступок могут арестовать на 10 суток.

При этом запрет не распространяется на бойцов, которые носят электронику, необходимую для выполнения боевых задач.

Ранее Путин одобрил новый закон в отношении мигрантов. Теперь будут лишать приобретенного гражданства тех, кто отказался от постановки на воинский учет.