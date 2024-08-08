Судебным приставам разрешили использовать огнестрельное оружие
Путин подписал закон о праве приставов использовать огнестрельное оружие
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому судебные приставы смогут использовать огнестрельное оружие. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.
Согласно тексту, приставы смогут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных законами. Также они будут обязаны не реже раза в год проходить спецподготовку и проверку на пригодность.
Обо всех подобных случаях они должны будут немедленно сообщать начальству или, если дело происходит в суде, его председателю, а после в течение 24 часов подать рапорт.
Если человек, к которому пристав применил силу, получил ранения или погиб, нужно будет в те же сроки поставить в известность прокурора и кого-либо из близких родственников пострадавшего. При этом место происшествия по возможности нужно оставить неприкосновенным.
Приставу будет запрещено применять силу против беременных, инвалидов, несовершеннолетних или в случае ненасильственных преступлений, если только подозреваемый не оказывает вооруженного сопротивления. Нельзя наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.
За превышение полномочий пристав будет нести ответственность по закону.
В июне стало известно, что судебные приставы с января 2023 года передали Минобороны более 190 тысяч единиц изъятой техники.