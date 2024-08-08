Судебным приставам разрешили использовать огнестрельное оружие

Согласно тексту, приставы смогут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных законами. Также они будут обязаны не реже раза в год проходить спецподготовку и проверку на пригодность.

Обо всех подобных случаях они должны будут немедленно сообщать начальству или, если дело происходит в суде, его председателю, а после в течение 24 часов подать рапорт.

Если человек, к которому пристав применил силу, получил ранения или погиб, нужно будет в те же сроки поставить в известность прокурора и кого-либо из близких родственников пострадавшего. При этом место происшествия по возможности нужно оставить неприкосновенным.

Приставу будет запрещено применять силу против беременных, инвалидов, несовершеннолетних или в случае ненасильственных преступлений, если только подозреваемый не оказывает вооруженного сопротивления. Нельзя наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.

За превышение полномочий пристав будет нести ответственность по закону.

В июне стало известно, что судебные приставы с января 2023 года передали Минобороны более 190 тысяч единиц изъятой техники.