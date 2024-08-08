Путин принял закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает с марта 2025 года продавать несовершеннолетним энергетики. Принятый документ опубликовали на официальном правовом сайте.

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, энергетические напитки причиняют вред здоровью, а среди молодежи их пьет «каждый второй». Из-за этого на территории всей России ввели запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам дали определенные полномочия для наведения порядка в этой области.

Нарушение запрета повлечет за собой ответственность, которую установят на законодательном уровне позже. Так же, как и с алкоголем, продавцы будут обязаны отказать в продаже, если сомневаются в совершеннолетии покупателя.

Ранее Путин принял закон о лишении приобретенного гражданства РФ, если мигрант не встал на воинский учет. Также глава государства подписал закон, который дал полиции полномочия на выдворение из страны лиц без гражданства.

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