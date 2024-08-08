Путин одобрил закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства, если мигрант не встал на воинский учет. Подписанный документ опубликовали на официальном правовом сайте .

Законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополнили диспозитивной нормой, которая послужит поводом для прекращения приобретенного гражданства для лица, не исполнившего обязанность по поставке на воинский учет.

Ранее российский лидер подписал закон, который дал полицейским право выдворять из России лиц без гражданства. До этого такие полномочия были только у пограничников и судей. Мигрантов будут отправлять в специальное учреждение на 48 часов. При необходимости, их пребывание там продлят.

Ранее глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков назвал приоритетной задачу полицейских в Московской области по «осветлению» региона от мигрантов. Он указал на важность борьбы с преступлениями со стороны иностранцев в РФ.