«Итоги года с Владимиром Путиным». Все, что нужно знать о прямой линии 2025 года

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году выйдет 19 декабря. О порядке проведения прямой линии и новых способах задать вопрос президенту — в материале 360.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным 2025: когда пройдет и где смотреть Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 19 декабря в 12:00 в эфире Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, НТВ, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как и в прошлом году, одно мероприятие объединит два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Президент России подведет итоги уходящего года, затем ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием вопросов начался 4 декабря в 15:00 и продолжится вплоть до завершения программы 19 декабря. Обратиться к президенту можно несколькими способами: На сайте программы moskva-putinu.ru или москва-путину.рф;

Отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40;

Позвонив по номеру телефона: 8–800–200–40–40;

В мобильном приложении «Москва Путину» в RuStore, AppGallery, Google Play или скачав установочный файл на сайте программы;

«Одноклассники»; В соцсетях «ВКонтакте»

Воспользовавшись чат-ботом в мессенджере MAX Возможность подать обращение через отечественный мессенджер появилась впервые. Алгоритм действий в MAX следующий: виртуальный помощник попросит номер телефона для обратной связи, затем уточнит фамилию, имя, отчество и населенный пункт, а после предложит загрузить текстовый или видеовопрос. Обратиться на прямую линию можно только с территории России, при этом возраст вопрошающего не ограничен. Прямых включений с мест, как в первые годы прямой линии, не планируется. Какие вопросы прямой линии — 2024 решились В 2024 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли так же 19 декабря в Гостином Дворе. Модератором выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. За 4,5 часа президент ответил на 76 вопросов: 33 были от представителей СМИ и блогеров, а также почти 30 — от россиян. В целом только на прямую линию поступило более двух миллионов обращений. Для их обработки использовалась нейросеть GigaChat, которую задействуют и в этом году.

Путин рассказал о ходе освобождения Курской области от украинских боевиков, выборе названия для ракеты «Орешник», готовности возобновить мирные переговоры с Украиной, объяснил пророческий дар покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Россиян волновали постоянно менявшиеся условия семейной ипотеки, массовые случаи телефонного мошенничества, последствия глобального потепления и счастлив ли президент. По некоторым жалобам работа началась еще до окончания эфира. Например, Путин поручил руководству ДНР подтверждать стаж для начисления пенсии без лишней бюрократии. За прошедший год сдвинулась с мертвой точки проблема «обманутых ижээсников» компании «Таунхаусы и дома» из Татарстана. Клиенты оформили льготную ипотеку и не получили дома, но не могли получить помощь, так как не подпадали под категорию обманутых дольщиков.

От аферы при строительстве индивидуального жилья, по данным «Коммерсанта», пострадали 260 человек, ущерб составил 752 миллиона рублей, возбуждены девять уголовных дел. После того, как эту тему подняли на «Итогах года», их решили включить в региональную программу, выделить жилье и по миллиону рублей на первоначальный взнос. Переживший инфаркт отец Ирины Сычевой из Нижнего Новгорода получил лечение, сообщили «Вести». Женщина пожаловалась Путину, что два месяца не могла записать его к кардиологу: из-за нехватки специалистов он принимал всего раз в неделю, а талоны давали только очно, так как доктор работал не на полной ставке. Минздрав России связался с региональной властью. Мужчине назначили прием на дому и обеспечили лекарствами.

Лев Зейбель получил гражданство России. Уроженец Челябинской области уехал в Германию в 1990 году и вернулся в 2006 году, обосновавшись в Калужской области. После рождения сына он оформил вид на жительство, но не смог добиться получения паспорта, пока не обратился на «Итоги года». Прямые линии прошлых лет Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года. Программа выходила в эфир ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. Четырежды Путин выступил как председатель правительства.

Сначала включение шло из восьми административных центров России, затем присоединились небольшие населенные пункты. Несколько раз присоединялись жители ближнего зарубежья: Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Латвии. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии практиковался с 2023 года, тогда же появилось общее название — «Итоги года с Владимиром Путиным». Провести их по отдельности мешала пандемия.

Чаще всего администрация президента выбирала днем проведения четверг. Россиян больше интересовали вопросы экономики и личные истории, журналистов — тема международных отношений. После включений решились такие проблемы, как загрязнение воздуха в Омске, платная газификация домов в Карачаево-Черкессии, несанкционированная свалка в Бурятии, неправильное начисление платы за ЖКУ в Тюменской области. В Нижнекамске залатали ямы на дорогах, в Амурской области школьник получил два комплекта футбольной формы, в Новокузнецке отремонтировали детский сад.