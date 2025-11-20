Песков исключил прямые включения с мест на прямой линии Путина

Прямая линия российского лидера Владимира Путина будет без прямых включений с мест. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, каждый россиянин, имеющий смартфон, может сам стать организатором прямого включения, поэтому пока сложно спрогнозировать, откуда поступят трансляции. Точно известно только то, что все включения будут происходить с территории России.

Также Песков призвал не бояться искусственного интеллекта на прямой линии. ИИ будет только систематизировать обращения. Отвечать на запросы станет президент и ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что во время прямой линии будут использовать нейросеть GigaChat, разработанную специалистами «Сбера». Система работала на сборах вопросов в прошлом году и показала эффективность.