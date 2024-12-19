«По-настоящему открытый диалог». Нилов назвал самые важные вопросы Путину

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4,5 часа. Россияне задали ему тысячи вопросов на абсолютно разные темы. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов услышал в его ответах поддержку своих инициатив и дань уважения лидеру ЛДПР. Он поделился с 360.ru впечатлениями от эфира.

Значимые для общества темы «На что я обратил внимание сразу же, это на физическое состояние президента. Он бодр, полон сил, энергии, оптимизма. Абсолютно „в материале“, обладает данными, знает в подробностях, что происходит в стране и за ее пределами», — сказал депутат. Темы, которые открылись президенту с новой стороны, он тут же взял в работу и поручил разобраться. С чем-то Путин согласился, а с чем-то нет. По мнению депутата, на прямой линии прошел действительно прямой и открытый диалог.

Мне было приятно, что поддержана концепция того законодательства, который был направлен в правительство еще в августе для того, чтобы статус ветерана боевых действий могли получать военнослужащие, которые находятся в Курской области. Мы надеемся теперь на поддержку этой инициативы. Ярослав Нилов

Еще одной острой социально-чувствительной темой, поднятой на прямой линии, стала ипотека. Нилов с коллегами пару недель назад предложили убрать существующие лимиты и пересмотреть размеры семейной ипотеки для Москвы и регионов. «В этой части президент также выразил определенное удивление эмоциональное и поддержал», — сказал он. Пророчества Жириновского Собеседнику 360.ru стало особенно приятно то, как президент в год 35-летия ЛДПР оценил способности основателя партии Владимира Жириновского, его прозорливый политический ум, возможность анализировать и давать абсолютно верные прогнозы. «Я согласен с президентом, что Жириновский никогда не считал себя никаким пророком. Он всегда говорил, что мудрый политик должен уметь давать правильные прогнозы, что он всегда и делал. Сегодня его прогнозы сбываются, потому что они были правильные», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

В связи с этим Нилов вспомнил события 15-летней давности. Он возглавлял секретариат Жириновского и отвечал за подготовку встречи с Путиным, посвященную в том числе вопросам международного характера. Основатель ЛДПР подготовил карты и аналитические записки о ситуации на Ближнем Востоке, указал центры влияния, очаги напряженности, потоки беженцев и передал свои наработки президенту. «Вернувшись, он был в очень хорошем, приподнятом настроении. Рассказал, что президент долго внимательно слушал, и сказал только одну фразу: „Владимир Вольфович, вы очень умный человек“. Тогда его вдохновила эта фраза», — сказал депутат. Странные вопросы Еще одна тема обсуждений на прямой линии, который выделил Нилов, была посвящена большим возможностям Татарстана, где прошел саммит БРИКС, и преображению города Грозный. Депутат подтвердил, что столица Чечни соответствует современным стандартам, и прогуливаясь по центру, можно спутать ее с Дубаем. «Были, конечно, абсолютно странные вопросы, которые можно было бы и не поднимать на встрече с президентом. Но, в любом случае, это мысли наших граждан. Очевидно, что они заданы на фоне всего происходящего и тех вопросов, которые интересуют», — заявил Нилов. Прямая линия с Путиным в 2024 году прошла 19 декабря. Президент ответил на 76 вопросов рядовых россиян, блогеров и журналистов.