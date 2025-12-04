Чат-бот для приема вопросов Путину запустили в мессенджере MAX

Россияне получили возможность отправить свой запрос в текстовом или видеоформате для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» через мессенджер MAX. Все сообщения принимает новый чат-бот. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Сбор вопросов начнется в четверг, в 15:00 по московскому времени, и продолжится до окончания прямого эфира с участием главы государства.

Для отправки вопроса необходимо найти чат-бот «Итоги года с В.Путиным» через поиск или перейти по ссылке. После этого надо указать номер телефона для получения обратной связи, имя, населенный пункт возраст и, по желанию, адрес электронной почты.

После этого откроется доступ к загрузке видео или набора текстового сообщения. Вопрос автоматически перенаправят в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России пройдут в пятницу, 19 декабря. Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и сограждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце ноября заявил, что во время эфира с участием главы государства прямых включений с мест не будет. Он пояснил, что массовое распространение смартфонов сделало эту практику излишней, потому что теперь каждый может самостоятельно включиться в прямой эфир.