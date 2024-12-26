Путин пригрозил новым применением «Орешника»

Путин: Россия при необходимости может применить «Орешник» снова, но не спешит

Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», — рассказал он о вероятности снова использовать «Орешник».

Путин также отметил, что верит в то, что конфликт закончится в 2025 году.

«Я в бога верю, а бог с нами», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракета «Орешник» стала настоящей революцией в области вооружений. Он подчеркнул, что это неядерное оружие, но оно на целое поколение опережает существующие разработки. Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли.