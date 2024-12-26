Путин пригрозил новым применением «Орешника»

Путин: Россия при необходимости может применить «Орешник» снова, но не спешит

Фото: Пресс-служба Кремля

Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», — рассказал он о вероятности снова использовать «Орешник».

Путин также отметил, что верит в то, что конфликт закончится в 2025 году.

«Я в бога верю, а бог с нами», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракета «Орешник» стала настоящей революцией в области вооружений. Он подчеркнул, что это неядерное оружие, но оно на целое поколение опережает существующие разработки. Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли.

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