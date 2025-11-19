Нейросеть GigaChat задействуют в обработке вопросов на прямой линии с Путиным

Разработанную специалистами «Сбера» нейросеть GigaChat используют для обработки вопросов во время прямой линии. Об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что систему уже задействовали на сборах вопросов в прошлом году и она показала свою эффективность.

«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова и еще раз будем применять GigaChat, языковую модель „Сбера“, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан», — сказал Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале ноября объявил, что сбор вопросов на прямую линию с президентом откроют за две недели до начала мероприятия. Для этого задействуют все инструменты, включая искусственный интеллект.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Собеседники журналистов отметили, что это предварительная дата, окончательное решение станет известно позже.