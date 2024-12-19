Дочь Жириновского раскрыла секрет точности его прогнозов
Дочь Жириновского поблагодарила Путина за высокую оценку заслуг отца
На прямой линии президент России Владимир Путин объяснил исполнение предсказаний основателя ЛДПР Владимира Жириновского эрудированностью политика. Его внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко в своем Telegram-канале оценила мнение главы государства
«Из уст главы государства прозвучала здравая мысль о том, что Владимир Жириновский не был предсказателем и не делал пророчеств», — написала она.
Дочь Жириновского поблагодарила Путина за высокую и заслуженную оценку талантов отца. Боцан-Харченко отметила, что секрет точности его прогнозов заключается в аналитических способностях, образовании, впечатляющей эрудиции вкупе с потрясающей работоспособностью.
В одном из своих высказываний лидер ЛДПР заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свергнет сирийского лидера Башара Асада ради своих интересов. Также он предсказывал большую войну на Ближнем Востоке.