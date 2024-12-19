Дочь Жириновского раскрыла секрет точности его прогнозов

На прямой линии президент России Владимир Путин объяснил исполнение предсказаний основателя ЛДПР Владимира Жириновского эрудированностью политика. Его внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко в своем Telegram-канале оценила мнение главы государства

«Из уст главы государства прозвучала здравая мысль о том, что Владимир Жириновский не был предсказателем и не делал пророчеств», — написала она.

Дочь Жириновского поблагодарила Путина за высокую и заслуженную оценку талантов отца. Боцан-Харченко отметила, что секрет точности его прогнозов заключается в аналитических способностях, образовании, впечатляющей эрудиции вкупе с потрясающей работоспособностью.

В одном из своих высказываний лидер ЛДПР заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свергнет сирийского лидера Башара Асада ради своих интересов. Также он предсказывал большую войну на Ближнем Востоке.