Путин назвал обман дольщиков в Татарстане «жульнической операцией»

Обман дольщиков застройщиками в Татарстане является «жульнической операцией». Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — отметил Путин, вспоминая вопрос на прямой линии.

Журналист из Татарстана тогда поинтересовалась, будут ли помогать обманутым ИЖС-никам, как помогали обманутым дольщикам.

Глава республики Рустам Минниханов после поступившей от граждан жалобы на неисполнение обязательств застройщиком ООО «Таунхаусы и дома» дал правоохранительным органам поручение провести проверку. Было заведено уголовное дело.

С февраля 2023 году от мошеннических действий компании на территории Татарстана пострадали более 100 семей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне прошлого года заявил, что в регионе полностью решили проблему обманутых дольщиков.