«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного
Военный журналист Борзенко: состояние Поддубного стабилизировали
Получившего ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного отправили в Москву. Об этом 360.ru рассказал его коллега — журналист Алексей Борзенко.
«Его стабилизировали и отправили в Москву <…> Скорее в больницу, потому что мы как журналисты в госпиталях не имеем права [находиться]. Хотя у Женьки такой статус, что его могут положить и в армейский госпиталь», — поделился он.
Борзенко отметил, что есть два положительных момента: если Евгения перевезли, значит, у военкора не настолько плохое состояние.
«Его же поместили в реанимацию вчера. Иногда бывает, что человек нетранспортабельный и все. Тогда он бы лежал в Курской больнице», — добавил Борзенко.
Любое ранение, уточнил журналист, определяется по первым трем дням: либо человеку становится хуже, либо состояние стабилизируется.
Любил действовать один
В командировках Поддубный обычно сам водил машину. В тот роковой день военкор делал очередной репортаж об атаках на Курскую область. Как отметил Борзенко, он мог работать один, используя камеру с небольшим штативом.
«Телефон у него молчал. Вчера я ему ночью позвонил после того, как выяснилось, что он жив, но он был вне связи. То ли отключили, то ли потерял телефон», — сказал собеседник 360.ru.
Покушение или стечение обстоятельств?
Была ли атака на Поддубного запланированной или случайной — пока неизвестно. Как отметил журналист, в тот момент в регионе было много вражеских дронов.
«И они били все, что движется», — пояснил он.
Скорее всего, дрон мог быть начинен взрывчаткой. Но подробностей пока нет. Накануне Поддубный вышел на связь после тяжелого ранения.
«Женька упертый!» — подчеркнул Борзенко.
Поддубный получил серьезные ранения при атаке дрона. Сначала появилась информация о его гибели, но затем стали поступать сообщения, что военкор жив и находится в Курской областной больнице. Он получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги.
Журналист Александр Коц успел навестить Поддубного. Корреспондент пришел в себя и шутил, а также беспокоился о своей съемочной группе. Следком возбудил дело о покушении на убийство Поддубного. Позже стало известно, что военкора отправят на лечение в один из федеральных медцентров Москвы.