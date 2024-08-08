«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Получившего ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного отправили в Москву. Об этом 360.ru рассказал его коллега — журналист Алексей Борзенко.

«Его стабилизировали и отправили в Москву <…> Скорее в больницу, потому что мы как журналисты в госпиталях не имеем права [находиться]. Хотя у Женьки такой статус, что его могут положить и в армейский госпиталь», — поделился он.

Борзенко отметил, что есть два положительных момента: если Евгения перевезли, значит, у военкора не настолько плохое состояние.

«Его же поместили в реанимацию вчера. Иногда бывает, что человек нетранспортабельный и все. Тогда он бы лежал в Курской больнице», — добавил Борзенко.

Любое ранение, уточнил журналист, определяется по первым трем дням: либо человеку становится хуже, либо состояние стабилизируется.

Любил действовать один

В командировках Поддубный обычно сам водил машину. В тот роковой день военкор делал очередной репортаж об атаках на Курскую область. Как отметил Борзенко, он мог работать один, используя камеру с небольшим штативом.

«Телефон у него молчал. Вчера я ему ночью позвонил после того, как выяснилось, что он жив, но он был вне связи. То ли отключили, то ли потерял телефон», — сказал собеседник 360.ru.