СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» после ранения военного корреспондента Евгения Поддубного. Об этом заявила официальный представить ведомства Светлана Петренко .

Сейчас следовали продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к покушению на российского журналиста, работавшего в Курской области.

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, ВСУ определили его как законную цель для нанесения удара», — подчеркнула Петренко.

Сейчас Поддубный находится в больнице. Врачи сообщили, что он получил ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Позже военкор вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку.