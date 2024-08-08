СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» после ранения военного корреспондента Евгения Поддубного. Об этом заявила официальный представить ведомства Светлана Петренко.

Сейчас следовали продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к покушению на российского журналиста, работавшего в Курской области.

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, ВСУ определили его как законную цель для нанесения удара», — подчеркнула Петренко.

Сейчас Поддубный находится в больнице. Врачи сообщили, что он получил ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Позже военкор вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку.

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